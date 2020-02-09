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09.02.2020 - 10:35 | | DHA

Uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları ikinci günde devam ediyor.

Uçağın enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan Boeing 737 tipi yolcu uçağının enkaz kaldırma çalışmaları dün gelen toplam 11 kişilik Amerikan Sivil Havacılık Kurumu ve Boeing firması yetkililerinin incelemesinin ardından başlanmıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda ilk olarak uçağın kuyruk bölümü gövdeden çıkartıldı. Saat 15.00 sıralarında ara verilen çalışmalara bugün sabah saatlerinde tekrar başlandı. 11 kişilik heyet uçak enkazının olduğu bölgeye gelerek tekrar inceleme yaptı. İncelemenin ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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