Uçak kazası sonrası acı detay...

İzmir- İstanbul seferini yapan özel bir havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, saat 18.30'ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30- 40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak 3'e bölündü. Kazada, 2si bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta, 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralıların bir kısmı kendi imkanlarıyla uçaktan çıkarken, bir kısmı da arama-kurtarma ekiplerince çıkarıldı.









ARKADAŞI İLE GÖRÜŞECEKTİ

Kazada yaşamını yitirenlerden Songül Bozkurt'un, bir arkadaşıyla görüşmek için İstanbul'a gittiği ortaya çıktı.



İzmir'de oturan Songül Bozkurt'un bekar olduğu ve hem yurt içinde hem de yurt dışında sık sık seyahat ettiği öğrenildi. Bozkurt'un cenazesinin hava yoluyla İzmir'e getirileceği ve ABD'de yaşayan ağabeylerinin gelmesinin ardından burada toprağa verileceği bildirildi.