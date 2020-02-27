Uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan kadın tahliye edildi

Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nikar Deliormanlı katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık avukatı Merve Türkmen Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapıldığını belirterek, daha fazla hak kaybı yaşamaması için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Nikar Deliormanlı'nın tahliyesine karar verdi.

Sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumundan düzenlenecek raporun beklenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nikar Deliormanlı'nın 18 Aralık 2019'da 06.45 kalkış saatli Sabiha Gökçen-Ercan Havalimanı seferini yapacak 144 yolcunun bulunduğu uçakta korkutucu ifadelerle bağırıp paniğe neden olduğu anlatılıyor.

Davranışlarıyla uçağın hareket etmesini engelleyen sanık Deliormanlı'nın kolluk güçlerince yakalanarak dışarı çıkarıldığı aktarılan iddianamede, savcılıkça alınan ifadesinde, uçakta rahatsızlandığını, kendisi hakkındaki dedikodular yüzünden sinirlendiğini, Kıbrıs'taki üniversite öğrencisi oğlunun yanına gittiğini ve yaptığı eylemleri reddettiğini söylediği belirtiliyor.

İddianamede sanığın, uçaktaki 144 yolcu arasında korku ve paniğe yol açtığı, uçağın kalkmasına engel olacak söylemlerde bulunarak alıkoyduğu, bu şekilde "cebir tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunu işlediği anlatılarak, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.