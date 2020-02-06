Uçaktan yolcuların valizleri çıkarılıyor

İzmir-İstanbul seferini yapan ve dün saat 18.19'da pistten çıkan uçağın enkazında ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hava yolu şirketine ait ekipler öğleden sonra uçağın çevresinde inceleme yaptı. Aynı ekiplerin daha sonra elektrikli makineler yardımıyla uçağın enkazında çalışma yaptığı görüldü. Ekipler uçağın koltuklarını sökmeye başladı. Çalışmalar devam ederken ekiplerin bulunduğu alana yangın tüpleri taşındı. Bu çalışmalar tamamladıktan sonra enkazın kaldırılması bekleniyor.

VALİZLER ÇIKARILIYOR

183 kişinin bulunduğu uçağın enkazından valizler de çıkarılıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları öncesi alana gelen hava yolu şirketine ait ekipler yolculara ait valizleri de çıkarmaya başladı. O valizler daha sonra enkazın bulunduğu bölgeye gelen araca yüklendi. Bölgede bulunan güvenlik güçleri ise çalışma yürüten ekipler dışında kimseyi enkazın bulunduğu alana yaklaştırmıyor.