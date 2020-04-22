Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet ve ePTTAVM başvuru ekranı!

Ücretsiz maske ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Ücretsiz maskeler PTT aracağılığıyla teslim edilmesinin yanı sıra vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı. e-Devlet ve ePTTAVM üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılıyor. İşte ücretsiz maske başvuru ekranı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

e-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

ePTTAVM ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?

Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerine erişim sağlayacak.

KOD GELMEYENLER NASIL ÜCRETSİZ MASKE ALACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" ifadelerini kullandı.