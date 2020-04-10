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10.04.2020 - 16:43 | | İHA

Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır?

Ücretsiz maske konusunda önemli uyarılar yapıldı. Ücretsiz 5 adet maske sadece 20-65 yaş arası vatandaşlara verilecek. Maskelerini almak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya verecek. Şifreler Sağlık Bakanlığı tarafından kişinin cep telefonuna gönderilecek ve maskeler bu şifreler karşılığı teslim edilecek.

Ücretsiz maske eczaneden nasıl alınır?

İstanbul'da ücretsiz maske dağıtım işlemi başladı. İstanbul Eczacılar Odası, vatandaşların eczanelerden temin edeceği ücretsiz maskelere ilişkin uyarılarda bulundu.

Buna göre, ücretsiz 5 adet maske sadece 20-65 yaş arası vatandaşlara verilecek, şifreler Sağlık Bakanlığı tarafından kişinin cep telefonuna gönderilecek ve maskeler bu şifreler karşılığı teslim edilecek.

Yapılan uyarılarda şifre eğer ulaşmadıysa eczanelere gelinmemesinin altı çizildi. Ayrıca farklı üreticilerden gelen maskelerin eczanelere gönderilmesinden dolayı maskeler arası farklılıklar olabiliyor.

Bu noktada eczaneye gelen maske dışından farklı maske talep edilmemesi gerekiyor.

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