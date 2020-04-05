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05.04.2020 - 20:02 |

Ücretsiz maske nasıl alınır, nerede veriliyor? ePTTAVM ücretsiz maske dağıtıyor

Ücretsiz maske ile ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre ücretsiz maske dağıtımı başlıyor. Peki büyük bir heyecanla araştırılan ücretsiz maske nasıl alınır ve nereden veriliyor? İşte ayrıntılar...

Ücretsiz maske nasıl alınır, nerede veriliyor? ePTTAVM ücretsiz maske dağıtıyor

ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır. T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Ücretsiz maske nasıl alınır, nerede veriliyor ePTTAVM ücretsiz maske dağıtıyor


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