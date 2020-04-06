Ücretsiz maskeler nereden ve nasıl dağıtılıyor? İşte maske başvurusu için detaylar...

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

MASKE KİMLERE DAĞITILACAK?

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında e-Devlet üzerinden 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak. 20 yaşının altındakiler ve 65 yaşın üstündekiler için maske dağıtımı yapılmayacak.