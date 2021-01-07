Üçüncü kattan düştü! Hayatın kurtaran tesadüfler zinciri

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Merve Y., 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin pencere camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü. Kız çocuğu apartmanın alt katındaki halı yıkama firmasına ait yıkanan halıların üzerine kapatılan atermite çarptı.

Atermiti kıran kız, kurutulmaya bırakılmış halının üzerine düşerek ölümdün döndü.

Yaralanan Merve Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Belinde kırık olduğu öğrenilen kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Halı yıkama firması çalışanları, düşen kızın hayatını iki profil demir arasına sererek kurutmaya bıraktıkları halının kurtardığını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.