Uçurum Eş Anlamlısı Nedir? Uçurum Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Uçurum kelimesi Türkçede çok sık kullanılan yaygın sözcüklerden biridir. TDK’ya göre bu kelimenin eş anlamlısı olarak karşımıza ‘yamaç’ çıkıyor. Aynı anlam ifade ettiği için tek başına ya da cümle içerisinde bu iki kelimeyi de rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçede ‘yamaç’ kullanılmaktadır. Her iki kelime de yazılışları farklı olsa dahi anlamları aynı olarak öne çıkıyor. Gündelik yaşamda ya da yazılı kaynaklarda ortak anlam üzerinden hem uçurum hem de yamaç kelimesini kullanabilirsiniz.

Uçurum Nedir?

Uçurum kelimesi kayaların çok dik veya derin olduğu yerleri anlatmak için kullanılan sözcüktür. Tehlikeli noktalar ve çok dik yapılar için uçurum kullanılabilmektedir. Özellikle dağlık ve ormanlık alanlar söz konusu olduğunda, yamaç kelimesi daha çok ön plana çıkıyor. Her iki kelimeyi de aynı anlam üzerinden rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.