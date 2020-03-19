Evden Ã§alÄ±ÅŸma sistemi koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sonrasÄ± ÅŸirketlerin aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Sosyal temasÄ± azaltmak adÄ±na ofislerde bulunan bilgisayarlarÄ± evlerine gÃ¶tÃ¼ren farklÄ± meslek gruplarÄ±ndan kiÅŸiler evden Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Kendi internetini kullanarak, ÅŸirketinin sistemine baÄŸlanan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n dikkat etmesi gereken bazÄ± baÅŸlÄ±klar bulunuyor. Uzmanlar bu baÅŸlÄ±klarÄ± 'VPN kullanÄ±mÄ±, modem ÅŸifresinin deÄŸiÅŸtirilmesi, yasal iletiÅŸim kanalÄ± kullanÄ±mÄ±' ÅŸeklinde sÄ±ralÄ±yor.Â

"ÅžÄ°RKETLER EVDE Ã‡ALIÅžMA ORTAMINI HAZIRLAYIP UYGULAMAYA BAÅžLADI"

DemirÃ¶ren Teknoloji Sistem Alt YapÄ± Sorumlusu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ufuk DokuzluoÄŸlu, "Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ± Ã‡in'de baÅŸlayÄ±p sonra Ä°talya'ya yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve Ã¼lkemize yaklaÅŸmasÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra ÅŸirketler zaten gerekli tedbirleri almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡ok yakÄ±n zamanda ÅŸirketler evde Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p uygulamaya baÅŸladÄ±. Burada en Ã¶nemli ÅŸey ÅŸirketlerin kurumsal lisanslar Ã¼zerinden gerekli gÃ¼venlik katmanlarÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±ydÄ±. Biz onu yaptÄ±k. Fakat Ã§ok farklÄ± ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ± profili var. Her ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanÄ± profiline istinaden doÄŸru gÃ¼venlik katmanÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. BÃ¼tÃ¼n ÅŸirketler de bunu yapmak zorunda. VPN dediÄŸimiz gÃ¼venlik duvarÄ±nÄ± geÃ§mek iÃ§in kullanÄ±cÄ±lara verdiÄŸimiz ve bilgisayarlara yÃ¼klediÄŸimiz uygulamanÄ±n doÄŸru kullanÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z evlerine gittiÄŸinde ÅŸirket iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamadan Ã¶nce baÅŸlangÄ±Ã§ta Ã¶nerim internet ile baÄŸlandÄ±klarÄ±nda kullandÄ±klarÄ± modemlerine ait wifi ÅŸifrelerinin baÅŸlangÄ±Ã§ta deÄŸiÅŸtirilmesini Ã¶neriyorum. Bu Ã§ok Ã¶nemli. Åžifresiz bir wifi kullanÄ±rsa ÅŸirket iÃ§in eriÅŸim yaptÄ±klarÄ±nda, ÅŸirketteki sistemleri tehlikeye sokabilirler. Bu nedenle ÅŸifreli modemler Ã¼zerinden sisteme eriÅŸmeleri gerekiyor" dedi.

"GÃœVENLÄ°K DUVARI OLMAYAN ÅžÄ°RKET HER ZAMAN RÄ°SK ALTINDADIR"

Evden Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in VPN'in bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ufuk DokuzluoÄŸlu, "Åžirketlerdeki sistemlerde bilgi gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan gÃ¼venlik duvarlarÄ± olmasÄ± gerekiyor. GÃ¼venlik duvarÄ± dÄ±ÅŸ etkenlere, olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ±lÄ±k ÅŸirketlerin sistemlerini koruyan Ã§ok Ã¶nemli mimaridir. Zaten gÃ¼venlik duvarÄ± olmayan ÅŸirket her zaman risk altÄ±ndadÄ±r. VPN bu gÃ¼venlik duvarlarÄ±ndan yetkili bir ÅŸekilde ilgili Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n uzaktan eriÅŸimini saÄŸlayan Ã¶nemli bir anahtardÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.Â

"ÅžÄ°FRENÄ°N YENÄ°LENMESÄ° VE KÄ°MSEYLE PAYLAÅžILMAMASI Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

Ufuk DokuzluoÄŸlu, evden Ã§alÄ±ÅŸan ve kendi modemini kullanan kiÅŸilerin ÅŸifresini deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸini belirterek, "EÄŸer ÅŸifresi ortak kullanÄ±lan bir modem ise kafe ya da dÄ±ÅŸ ortamlarda baÄŸlanÄ±lmasÄ± gerekiyorsa bu her zaman tehlikeye aÃ§Ä±ktÄ±r. Åžirketin ilgili bilgilerinin baÅŸkalarÄ± tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmesine ortam saÄŸlar. Bu nedenle modemlerdeki ÅŸifrenin yenilenmesi ve kimseyle paylaÅŸÄ±lmamasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu ÅŸekilde sistemi koruma altÄ±na almÄ±ÅŸ olursunuz" diye konuÅŸtu.Â

ÅžÄ°RKETLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M NASIL SAÄžLANMALIÂ

Evde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin, ÅŸirketleriyle iletiÅŸim kurarken ÅŸirket tarafÄ±ndan belirlenen yasal uygulamalarla yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten DokuzluoÄŸlu, "Åžirketlerin kullandÄ±ÄŸÄ± kurumsal uygulamalar var. Kurumsal haberleÅŸme uygulamalarÄ± var. Burada ortak toplantÄ±lar dÃ¼zenleniyor. Bunlar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ ya da sesli oluyor. Genelde sosyal medyada bilinen markalar Ã¼zerinden iletiÅŸimi Ã§ok Ã¶nermiyorum. Åžirket iÃ§in kesinlikle ÅŸirketlerin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼zerinden, yasal uygulamalar Ã¼zerinden iletiÅŸim kurmalarÄ±nÄ± tavsiye ediyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â