Ufuk Kaan Altın sonsuzluğa uğurlandı

Uzun yıllar basın sektöründe çalışan ve yöneticilik yapan 46 yaşındaki Ufuk Kaan Altın, çalıştığı Haber Global’e gitmek için evinin önünde servis beklerken fenalaştı. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Altın’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Hastanede bir hafta yaşam mücadelesi veren Altın’dan geçtiğimiz Perşembe günü acı haber geldi. Tüm müdahaleye rağmen Altın’ın beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden Altın için dün Kemerburgaz Mezarlığı’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Altın’ın ailesi, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu ve Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’ın da arasında olduğu çok sayıda gazeteci ile Altın’ın dostları katıldı. Törende taziyeleri Altın’ın babası İrfan Altın ile ablası Derya Bilgiavas kabul etti. Altın 10 yıl önce kaybettiği annesi Esma Altın’ın yanına defnedildi.

‘Annemizle birlikte’

Acılı abla Derya Bilgiavas gözyaşları içinde kardeşini şu sözlerle anlattı: “Doğayı, insanı, hayvanı seven biriydi. Dost canlısıydı. Şimdiye kadar kimseyi kırdığını ne duydum ne de gördüm. Annemizi 10 yıl önce kaybettik. Kardeşim de annemi çok özlüyordu. Şimdi herkesten çok özlediği annemizle birlikte. Tarifsiz bir acı, onu çok özleyeceğiz.”