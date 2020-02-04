MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de Uğur Pektaş sürprizi
ABONE OL
04.02.2020 - 18:27 |

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de Uğur Pektaş sürprizi

Survivor 2020'de yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın son olarak Sercan Yıldırım'ı açıklamasının ardından bir sürpriz isim de eski Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş oldu. Peki Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor 2020 yarışmacılarından Uğur Pektaş ile ilgili merak edilenler...

Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020'de Uğur Pektaş sürprizi

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Uğur Pektaş, Kanal D ekranında yayınlanan Survivor Türkiye yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çekmişti. 16 Nisan 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş, Survivor'da birinci olduktan sonra oyunculuğua adım atmıştır. Kuşdili, Düşler ve Gerçekler dizisinde rol alan Uğur Pektaş oyunculuk anlamında en büyük popülerliği ise 2006-2010 ve 2014-15 yılları arasında rol aldığı Arka Sokaklar dizisi ile yakalamıştır.

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. Bu evlilikten Murathan adından bir oğulları olmuştur.

SURVİVOR’A 3 SÜRPRİZ İSİM DAHA

Survivor 2020’ye katılacak 3 isim daha açıklandı. 2005 yılında Survivor şampiyonu olan Uğur Pektaş, Masterchef yarışmasıyla tanınan Yasin Obuz ve sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven yarışmaya dahil oldu.

 

Servis şarampole yuvarlandı! 14 öğrenci yaralandıVan’ın Erciş ilçesinde öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 14 öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralı öğrenciler, Erciş'te tedavi altına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu da oldu! Deprem ölçme cihazlarını çaldılar

Bu da oldu! Deprem ölçme cihazlarını çaldılar

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Kına gecesinde dikkat çeken detay

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

Ve değişti! Çalışan herkesi ilgilendiriyor, yıllık izin...

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sıradaki Haber