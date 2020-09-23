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23.09.2020 - 17:42 | | AA

Ukrayna'da iki kız öğrenciyi öldüren zanlı hakkında karar

Ukrayna'da 2018'de eğitim gören Türk vatandaşı iki kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez, "tasarlayarak kasten öldürmek" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Ukrayna'da iki kız öğrenciyi öldüren zanlı hakkında karar

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Söz alan maktul Buket Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, meydana gelen olay nedeniyle ailece perişan olduklarını, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Baba Yurdal Yıldız ve maktul Zeynep'in babası Hikmet Hüsünbeyi de sanık Hüsnü Can Çökmez'in hiçbir indirimden yararlanmamasını mahkemeden talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Anlık bir olaydı. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum." dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çökmez'e maktul Buket Yıldız'a yönelik eyleminden ötürü "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Zeynep Hüsünbeyi'ne yönelik eyleminden ise, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ukraynada iki kız öğrenciyi öldüren zanlı hakkında karar

Ayrıca heyet, sanık hakkında "bina veya eklentileri içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık", "cebir kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Çökmez'in suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olduğuna kanaat getirerek, verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çökmez'in "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "bina dahilinde hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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