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30.03.2020 - 09:50 | | DHA

Ukrayna'da sahte corona virüs testi operasyonu

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de Türkiye’den getirildiği öne sürülen sahte corona virüs (Covid-19) testleri ile kanser ilaçlarına el konulduğu bildirildi.

Ukrayna'da sahte corona virüs testi operasyonu

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, SBU Yolsuzluklarla ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ekiplerinin, Ukrayna’ya düşük kaliteli kanser ilaçları ile sahte corona virüs (Covid-19) testleri getirdiği tespit edilen bir şebekenin faaliyetlerini durdurduğu belirtildi. Türkiye’den Ukrayna’ya yasa dışı yoldan getirildiği iddia edilen kanser ilaçları ile sahte corona virüs testlerinin, tekstil ürünlerinin taşındığı konteynerlerin içinde sağlıksız koşullarda muhafaza edildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kanser ilaçları ile sahte corona virüs testlerinin yasal izinler olmadan internet üzerinden satışa sunulduğu, ürünlerin Kiev’de bir bodrum katında sağlıksız ortamda bulundurulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon grivna (yaklaşık 230 bin 400 TL) olduğu açıklandı.

 

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