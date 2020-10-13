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13.10.2020 - 21:30 | | DHA

Ukrayna'dan İstanbul'a sahte pasaportla gelmeye çalışan kadın yakalandı

Ukrayna'nın Lviv kentinden İstanbul'a sahte pasaport ile yasa dışı gelmeye çalışan ve yanında 3 çocuk bulunan kadın gözaltına alındı. Ukrayna polisi, kadının verdiği ifadede Kırgızistan vatandaşı olduğunu söylediğini açıkladı.

Ukrayna'nın Lviv kentinden İstanbul'a yasa dışı yolla gelmeye çalışan sahte pasaportlu kadın, Ukrayna'da havalimanında gözaltına alındı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, kadının 24 yaşında olduğu ve yanında 3 çocuk bulunduğu belirtildi. Çocukların kadının kendi çocuğu olup olmadığı bilgisi paylaşılmazken, kadının verdiği ifadede Kırgızistan vatandaşı olduğunu belirttiği açıklandı.

Ukraynadan İstanbula sahte pasaportla gelmeye çalışan kadın yakalandı



Kadının gözaltına alındığı ve barınma merkezine götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan kadının kimliği ve Ukrayna'ya nasıl geldiğinin araştırıldığı belirtildi.

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