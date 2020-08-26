Ukrayna’dan Türkiye’ye 3 devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar’ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin imzaladığı kararnameyle devlet nişanına layık görüldüğü belirtildi.

Kararnamede, Ukrayna’nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi ve devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine yaptıkları katkı dolayısıyla Kalın, Çavuşoğlu ve Bayraktar’a devlet nişanı verildiği kaydedildi.

Nişanı Zelenskiy verdi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna ve Ukrayna-Türkiye ilişkilerine yaptığı hizmetlerden dolayı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den devlet nişanı aldı. Zelenskiy, Bayraktar’a Kiev’deki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda devlet nişanı verdi. Bayraktar, “Geldiğimiz nokta dost iki ülkenin artan ilişkilerinin en açık göstergesidir. Türkiye, Ukrayna’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak her zaman iki ülkenin ilişkilerine önem verdi” dedi.