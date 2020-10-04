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04.10.2020 - 12:37 | | DHA

Ukraynalı turist, otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Ukraynalı Kateryna Zubanyeva (42), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Ukraynalı turist, otel odasında ölü bulundu

Payallar Mahallesi'nde bulunan bir otele eşiyle tatile gelen Ukraynalı Kateryna Zubanyeva, eşi tarafından odada hareketsiz halde, yatarken bulundu. Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Kateryna Zubanyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zubanyeva'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerli otomobil fabrikasının inşaatının son hali!Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.
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