UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Giresun'da selden zarar gÃ¶ren yollarÄ± yeniliyor

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Giresun'da yaÅŸanan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlarda sel sularÄ± nedeniyle zarar gÃ¶ren YaÄŸlÄ±dere- Alucra yolu, AyrÄ±m Dereli- Åžebinkarahisar yolu, KovanlÄ±k- AydÄ±ndere yolu, Tirebolu- DoÄŸankent yolu ile Espiye- SoÄŸukpÄ±nar yollarÄ±nÄ±n KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n hÄ±zla baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±k, sel nedeniyle zarar gÃ¶ren ve kapanan yollarÄ±n Ã¼Ã§Ã¼nde trafiÄŸin tek ÅŸeritten aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sÃ¶z konusu yollarÄ±n yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan arama- kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±lan bÃ¶lgeye iÅŸ makinelerinin de yollandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, Giresun'da saÄŸanak nedeniyle oluÅŸan sel sularÄ±nÄ±n bazÄ± bÃ¶lgelerde heyelana ve dere taÅŸmasÄ±na neden olduÄŸunu belirterek, sel nedeniyle bazÄ± yollarÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±k, YaÄŸlÄ±dere - Alucra yolunun Ã¼Ã§ ayrÄ± noktasÄ±nda ana derenin taÅŸmasÄ± sonucu yolda kopmalar, 35'nci kilometrede de heyelan meydana geldiÄŸini kaydederek, sÃ¶z konusu yolun dÃ¶rt ayrÄ± noktadan kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¼venlik nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±lan yolun aÃ§Ä±labilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hemen baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, trafiÄŸin tek ÅŸeritten verilebilmesi iÃ§in yoÄŸun bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edildiÄŸi bildirildi. AyrÄ±m Dereli devlet yolunda ise 12 ve 23'Ã¼ncÃ¼ kilometreler arasÄ± yoÄŸun olmak Ã¼zere muhtelif kesimlerde dere yataÄŸÄ±nÄ±n taÅŸmasÄ± nedeniyle taÅŸ dÃ¼ÅŸmelerinin meydana geldiÄŸi ve gÃ¼venlik nedeniyle trafiÄŸe kapatÄ±lan yolun gece boyunca yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde sabah saatlerinde trafiÄŸe geÃ§it verir hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. BakanlÄ±k, sel nedeniyle dere kenarÄ±nda oluÅŸan ve platformu daraltan yÄ±rtÄ±klar iÃ§in dere kenarÄ±nda istinat duvarlarÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TRAFÄ°K AKIÅžI TEK ÅžERÄ°TTEN VERÄ°LDÄ°

BakanlÄ±k tarafÄ±ndan KovanlÄ±k-AydÄ±ndere yolunda ise Ã¼Ã§ ayrÄ± noktada sel nedeniyle yolun trafiÄŸe kapandÄ±ÄŸÄ±, karayollarÄ± ekiplerince gece boyunca yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar ile yolun bugÃ¼n saat 12.00 itibariyle trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±, ulaÅŸÄ±ma engel olan kesimlerde temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, iÅŸ makineleri ile devam ettiÄŸini bildirdi. Espiye - SoÄŸukpÄ±nar yolunda ise altÄ± noktada dere yataÄŸÄ±nÄ±n taÅŸmasÄ± sonucunda yolda kopmalar meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±klayan BakanlÄ±k, trafik gÃ¼venliÄŸi nedeniyle kapanan sÃ¶z konusu yolun belirtilen kesimlerinde saat 14.00'ten itibaren trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tek ÅŸeritten kontrollÃ¼ olarak saÄŸlanmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Dere kenarÄ±nda oluÅŸan ve platformu daraltan kopmalar iÃ§in ise ayrÄ±ca yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ä°Åž MAKÄ°NELERÄ° SEVK EDÄ°LDÄ°Â

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tirebolu- DoÄŸankent yolunda yan dere ile ana derenin birleÅŸim noktasÄ±nda yaÅŸanan taÅŸma nedeniyle yolun sel tahribatÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla sÃ¶z konusu yolun gece saat 22.00'de trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Derenin taÅŸma yaÅŸanan kesiminde kaybolan asker ve operatÃ¶rÃ¼ arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilen aÃ§Ä±klamada, bÃ¶lgeye gerekli makine parkÄ±nÄ±n sevkiyatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BakanlÄ±k, sÃ¶z konusu yolda trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n mevcut kÃ¶y yolundan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.