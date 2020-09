Ülkücü gençlerden 12 Ada yürüyüşü

Etkinlikte; 12 Ada’yı temsilen 12 yürüyüş korteji oluşturuldu. Her grupta 81 ilden 81 genç görevlendirildi. Korteje katılan gençler, bir gün önce PCR testinden geçirilirken, yürüyüşte maske ve sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş Yunan askerinin denize döküldüğü yer olan Gündoğdu Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşün ardından konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatıyla gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzün gayesi, Yüce Türk Milleti’nin milli meselesi olan 12 Ada sorununu ortaya koymak, ülkemizin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmaktır... Türkiye’nin egemenlik haklarını ve milli güvenliğini tehdit etme küstahlığını gösteren Yunanistan şunu iyi bilmelidir ki; yüce Türk milletinin her ferdi sefer için hazırlıklıdır ve teyakkuzdadır. Tarihi hakkı olan 12 ada için kan ve can vermekten kaçınmayacaktır” dedi. l TOLGA TAHÇI İzmir DHA