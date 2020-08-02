Ultraviyole C dezenfeksiyonu cihazlarına dışarıdan müdahale kabul etmiyorlar

İlk toplantısını temmuz ayı içerisinde yapan Kurul, UVC ışınları kullanılarak yapılacak ortam, hava, yüzey dezenfeksiyonuna ilişkin ürünleri izinlendirme işlemlerinde takip edilecek yöntemlerle ilgili kararlar verecek.

İnsan ve hayvanlar

Kurul ilk toplatısında fiziksel olarak sadece ışıma ile etki gösteren ürünlerin “Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler” kapsamında değerlendirilebilmesi için, “Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği”nde istenilen bilgi ve belgelere ek gereklilikleri açıkladı. Buna göre, Ultraviyole C ışınları ile ortam ve yüzey dezenfeksiyonu yapan cihazlar için insan ve/veya hayvan maruz kalmasının engellendiğine ilişkin beyan ve cihazın/sistemin tasarım detayları (sensörler ve devre kesiciler gibi) bakanlığa sunulacak. Cihazın/sistemin otomatize edildiği ve dışarıdan müdahalenin engellendiğine ilişkin öbeyan ve tasarım detayları bakanlığa belirtilecek. Cihazda/sistemde kullanılan UV-C lambaların dalga boyunun 250-280 µm olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler (yetki verilen laboratuvarlar ya da akredite laboratuvarlardan alınan spektroskopik ölçüm sonuçları) bakanlığa sunulacak.

Cıvayı belirtecek

UV lambalar cıva içermesi halinde ürünlerin etiketinde bertaraf bilgilerinin mutlaka belirtilmesi gerekecek. Bertarafa ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince imhasına ilişkin belgelerin teknik dosyada bulundurulması gerekecek.

Ticari ve kamusal alanlarda cihazı/sistemi kullanan gerçek veya tüzel kişiler lambaların değişimi sonucu çıkan atık lambaların imhasına ilişkin belgeleri ilgili mevzuat gereğince belgelerini işletmelerinde bulunduracakları dosyada tutacak.