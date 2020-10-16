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16.10.2020 - 06:32 | | DHA

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde kaybolan 4 kişiye, arama-kurtarma ekiplerince dere yatağında ulaşıldı. Ekipler, kaybolan kişileri 6 saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı. Ekipler, 6 saatlik çalışmanın ardından kaybolan 4 kişiye ulaştı.

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişiye ulaşıldı

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