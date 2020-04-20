Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Ulus kelimesi cümle içerisinde sıklıkla kullanıldığı için anlamı merak uyandırmaktadır. Fakat ulus kelimesi doğru yazılışı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Birleşik mi ayrı mı yazılır soruları sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Kelimelerin yazılışlarını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, ulus kelimesi nasıl yazılır? Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler hangileridir? İşte, detaylar.
Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Ulus kelimesinin anlamı ve eş anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Ulus kelimesinin eş anlamlısı millet kelimesidir.
Ulus Nasıl Yazılır?
Kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili birçok hatalar yapılmaktadır. TDK sözlüklerinde kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır. Ulus kelimesinin doğru yazılışı ''ulus'' şeklinde olmalıdır.
Ulus Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
Ulus kelimesinin cümle içerisinde doğru bir şekilde yazılmış örneği aşağıda belirtilmiştir.
- Ulusumuz bizim için çok önemlidir.
Ulus Eş Anlamlısı
Dilimizde yer alan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ulus kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Ulus kelimesinin eş anlamlısı ve sözcük anlamı şöyledir:
- Millet (Eş Anlamlısı)
- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu