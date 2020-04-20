MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 17:27 |

Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ulus kelimesi cümle içerisinde sıklıkla kullanıldığı için anlamı merak uyandırmaktadır. Fakat ulus kelimesi doğru yazılışı birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Birleşik mi ayrı mı yazılır soruları sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Kelimelerin yazılışlarını TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, ulus kelimesi nasıl yazılır? Ulus kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eş anlamlı olan sözcükler hangileridir? İşte, detaylar.

Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Ulus kelimesinin anlamı ve eş anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Ulus kelimesinin eş anlamlısı millet kelimesidir.

Ulus Nasıl Yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili birçok hatalar yapılmaktadır. TDK sözlüklerinde kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır. Ulus kelimesinin doğru yazılışı ''ulus'' şeklinde olmalıdır.

Ulus Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Ulus kelimesinin cümle içerisinde doğru bir şekilde yazılmış örneği aşağıda belirtilmiştir.

- Ulusumuz bizim için çok önemlidir.

Ulus Eş Anlamlısı

Dilimizde yer alan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ulus kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Ulus kelimesinin eş anlamlısı ve sözcük anlamı şöyledir:

- Millet (Eş Anlamlısı)
- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu

 

Corona virüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinciHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören corona virüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da Karaköy Mahallesi karantinaya alındı!

Bursa'da Karaköy Mahallesi karantinaya alındı!

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir? Rüzgar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Rüzgar Eş Anlamlısı Nedir? Rüzgar Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Sıradaki Haber