Ulus Eş Anlamlısı Nedir? Ulus Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Ulus kelimesinin anlamı ve eş anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Ulus kelimesinin eş anlamlısı millet kelimesidir.



Ulus Nasıl Yazılır?



Kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili birçok hatalar yapılmaktadır. TDK sözlüklerinde kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır. Ulus kelimesinin doğru yazılışı ''ulus'' şeklinde olmalıdır.



Ulus Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Ulus kelimesinin cümle içerisinde doğru bir şekilde yazılmış örneği aşağıda belirtilmiştir.



- Ulusumuz bizim için çok önemlidir.



Ulus Eş Anlamlısı



Dilimizde yer alan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ulus kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Ulus kelimesinin eş anlamlısı ve sözcük anlamı şöyledir:



- Millet (Eş Anlamlısı)

- Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu