MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın
ABONE OL
07.05.2020 - 09:58 | | DHA

Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın

Polisin corona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, Çekmeköy ve Ümraniye'de kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan kahvehaneye baskın polis kamerasına yansıdı.

Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince corona virüs tedbirlerine ilişkin kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi Dekor Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu bilgisini alan polis, 5 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında söz konusu işyerine gitti. İşyeri sahibi de dahil olmak üzere içeride bulunan 19 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine uyarınca toplam 60 bin 607 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane mühürlendi.

Aynı gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye, İstiklal Mahallesi Beyder Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede de kumar oynandığı bilgisini alan polis, yaptığı kontrollerde içeride bulunan 7 kişinin iskambil kâğıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 370 TL para olduğunu tespit etti. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 8 bin 575 TL idari para cezası işlemi uygulandı. "Mühür fekki" ve "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçlarından işyeri sahibi adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi serbest bırakılırken 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız işyeri, mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Cağ kebabı ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmezi olduErzurum'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve çeşitli baharatlarla hazırlanan 'cağ kebabı', ramazanda da iftar sofralarının vazgeçilmezi. Cağ kebabının coğrafi işaretinin Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alındığını anımsatan restoran işletmecisi Muammer Tanhaş, "Cağ kebabı için Erzurum genelinde günlük 200 civarında kuzu kesiliyor. Bu da şehrin ekonomisini canlı tutuyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastalarına umut olacak

Corona virüsü yenen doktor, plazma bağışıyla hastalarına umut olacak

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

6 ay geri ödeme yok! Duyan oraya koştu...

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

Şaşırtan corona virüs hamlesi: Ekibi dağıtmayı düşünüyor!

AVM'ler ne zaman açılacak? AVM çalışma saatleri ne olacak?

AVM'ler ne zaman açılacak? AVM çalışma saatleri ne olacak?

Sıradaki Haber