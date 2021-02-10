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10.02.2021 - 19:15 | | DHA

Ümraniye'de hareketli dakikalar! 3 yaralı var

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ümraniye'de hareketli dakikalar! 3 yaralı var

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yeşil Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanırken, kavgada 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniyede hareketli dakikalar 3 yaralı var


Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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