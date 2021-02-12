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12.02.2021 - 19:15 | | DHA

Ümraniye'de korku dolu anlar! Alevlerin arasında kaldı

Ümraniye'de binanın çatısında çıkan yangında alevler arasında kalan kişiyi itfaiye kurtardı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de korku dolu anlar! Alevlerin arasında kaldı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde 4 katli binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken bir kişi çatıda mahsur kaldı. Alevler arasında kalan kişiyi kurtarmak için itfaiye ve mahalle sakinleri seferler oldu. Çatının kenarına kadar gelen kişiyi itfaiye son anda kurtardı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniyede korku dolu anlar Alevlerin arasında kaldı

Ümraniyede korku dolu anlar Alevlerin arasında kaldı


İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.
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