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01.01.2021 - 03:23 | | AA

Ümraniye'de korkutan yangın ekipler oraya koştu

Ümraniye'de giriş katında cila atölyesi bulunan iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de korkutan yangın ekipler oraya koştu

Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'taki binanın bahçesinde çıkan yangın, iş yerine ve üstünde bulunan daireye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri yan binalarda oturan vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye yangını diğer binalara sıçramadan söndürmeyi başardı.

 

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