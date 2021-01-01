Ümraniye'de korkutan yangın ekipler oraya koştu

Elmalıkent Mahallesi Arguvan Sokak'taki binanın bahçesinde çıkan yangın, iş yerine ve üstünde bulunan daireye sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yan binalarda oturan vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye yangını diğer binalara sıçramadan söndürmeyi başardı.
Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.