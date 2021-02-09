Ümraniye'de otomobil sürücüsü darp edildi!

Olay, 5 Şubat Cuma günü akşam saatlerinde Ümraniye Dudullu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 motosiklet sürücüsünden biri, seyir halindeyken yanından geçen aracın kendisine çarpması üzerine yere düştü. Kazadan yara almadan kurtulmayı başaran motosiklet sürücüsü, araç şoförünün sinyal vermediğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öfkeli motosiklet sürücüsü, otomobilin sürücüsünü darp etmeye başladı, yumruklar savurup, küfürler etti. Arkadaşının darp edildiğini görüp, araya girmek isteyen bir kişiye ise motosiklet sürücüsünün arkadaşı "Bırak akıllansın" diyerek engel oldu.

Yaşanan kaza ve darp anları, motosiklet sürücülerinden birinin kask kamerasına yansıdı.