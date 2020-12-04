MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi
ABONE OL
04.12.2020 - 08:29 | | DHA

Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi

İstanbul Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerine freni boşalan özel halk otobüsü kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kaza da ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi

Altınşehir Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Emrah G. hakimiyetindeki 34 HY 095 plakalı özel halk otobüsü iddiaya göre freni boşalarak iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsün içinde 6 yolcu olduğu öğrenilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşandı.  Kazayı gören vatandaşlar, "Freni boşaldı, yolda ıslak olduğu için kayarak dükkana girdi" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Otobüsün işyerine girmesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün işyerine çarpması görülüyor. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs kurtarılarak cadde trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldüKahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı, hastanede hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şişli’de feci anlar! Takla atan taksi 30 metre sürüklendi

Şişli’de feci anlar! Takla atan taksi 30 metre sürüklendi

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Son Dakika: Meteoroloji il il verileri paylaştı! İşte hava durumu tahminleri...

Son Dakika: Meteoroloji il il verileri paylaştı! İşte hava durumu tahminleri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet