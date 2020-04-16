MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti
ABONE OL
16.04.2020 - 16:40 | | DHA

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti

Türkiye'de corona virüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bugün Ümraniye'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar oraya akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar oraya akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar oraya akın etti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Corona virüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor. Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Corona virüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, “İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, “Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyorCorona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geri manevra kazası: Arkasında yürüyen kadını fark etmedi...

Geri manevra kazası: Arkasında yürüyen kadını fark etmedi...

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Gaziosmanpaşa'da seyahat izni kuyruğu

Gaziosmanpaşa'da seyahat izni kuyruğu

Sıradaki Haber