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12.10.2020 - 13:32 | | DHA

Ümraniye'de silah imalathanesine baskın kamerada

Ümraniye'de polis ekipleri kurusıkı silahları silaha çeviren imalathaneye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'de silah imalathanesine baskın kamerada

Ataşehir'de silah satışı yapıldığı bilgisini alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde silah imalathanesinin adresine ulaştı. İmalathane olarak kullanılan atölyede kurusıkı silahların silaha çevrildiği ortaya çıktı. Operasyonda 9 adet tam silah, 31 gövde, 35 sürgü, 56 namlu, 35 şarjör, 43 fişek ve silah yapımında kullanılan ağır makinalar ele geçirildi. Atölyede bulunan M.N.A. (46) gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmalathane mühürlenirken, silahların 2 bin ila 5 bin lira arasında satıldığı öğrenildi.

Sevindiren haber geldi! Yerli otoda kullanılacakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'deki pilot tesisle lityum üretiminin Türkiye'de ilk defa yapılacağını belirterek "Bu sene yapımına başladığımız tesisle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Lityum, pil ve batarya teknolojisinde kullanılıyor. Türkiye'nin yaklaşık 1200 ton lityum ithalatı söz konusu. Burada lityumun pilot ölçekte yıllık 10 ton üretim kapasitesi var. İki üç yıl içinde üretim Kırka tesisi için yaklaşık 500 tona çıkacak." dedi.
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