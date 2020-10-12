Ümraniye'de silah imalathanesine baskın kamerada

Ataşehir'de silah satışı yapıldığı bilgisini alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik takip sonucu Ümraniye Esenşehir Mahallesi'nde silah imalathanesinin adresine ulaştı. İmalathane olarak kullanılan atölyede kurusıkı silahların silaha çevrildiği ortaya çıktı. Operasyonda 9 adet tam silah, 31 gövde, 35 sürgü, 56 namlu, 35 şarjör, 43 fişek ve silah yapımında kullanılan ağır makinalar ele geçirildi. Atölyede bulunan M.N.A. (46) gözaltına alındı. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmalathane mühürlenirken, silahların 2 bin ila 5 bin lira arasında satıldığı öğrenildi.