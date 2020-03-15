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15.03.2020 - 14:08 | | DHA

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

Bursa'dan umre ziyareti için gittikleri Suudi Arabistandan gece saatlerinde yurda dönen 403 kişilik kafile, Ankara'da yapılan sağlık taramasının ardından, boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, karantina altına alındı. Kafilede bulunan 2 kişinin ateşinin yüksek olması sebebiyle tedavi altına alındığı ve yapılan sağlık testlerinin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Umreden dönen, Bursalı 403 kişilik grup karantinaya alındı

Umreden dönen Bursalı 403 kişilik kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Yolcular uçak içerisinde sağlık taramasından geçirildi. Gelen yolcular, boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurduna, havalimanına ait servislerle getirilerek, gözlem altına alındı.

2 KİŞİDE YÜKSEK ATEŞ

Keles Müftüsü Hasan Tanrıkulunun başkanlık ettiği 403 kişiik kafile, gözetim altına alındı. Kafilede bulunan 2 kişide ise yapılan sağlık taramasının ardından yüksek ateş tespit edildi. Yüksek ateş görülen vatandaşların tedavi altına alındığı ve corona virüse yakalanıp yakalanmadığını belirlemek için yapılan testlerin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

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