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15.03.2020 - 14:46 |

Son dakika: Umreden dönen vatandaşların karantinaya alınması! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanı Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde tavizsiz olalım." dedi.

Son dakika: Umreden dönen vatandaşların karantinaya alınması! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Son dakika haberi I Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

Koca, şunları kaydetti:

"Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

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