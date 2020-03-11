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11.03.2020 - 16:50 | | DHA

Umreden dönenler gözetim altÄ±na alÄ±ndÄ±!

Batman'da, umreden dÃ¶nen 3 kiÅŸi, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve solunum ÅŸikayetleri Ã¼zerine Corona virÃ¼sÃ¼ ÅŸÃ¼phesiyle gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Umreden dönenler gözetim altÄ±na alÄ±ndÄ±!

Suudi Arabistan'Ä±n Medine kentinden Batman'a umreden dÃ¶nenler, Corona virÃ¼sÃ¼ nedeniyle alÄ±nan Ã¶nlemler kapsamÄ±nda kontrolden geÃ§irildi. Kontroller sÄ±rasÄ±nda 3 kiÅŸide Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± tespit edilmesinin ardÄ±ndan gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nmalarÄ± iÃ§in Batman BÃ¶lge Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Â 

Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, gÃ¶zlem altÄ±na alÄ±nan 3 kiÅŸinin tahlil sonuÃ§larÄ±nÄ±n negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Denizli'de iÄŸrenç olay! KardeÅŸler Çinli turistleri taciz ettiDenizliâ€™nin Pamukkale ilçesinde, yaÅŸlarÄ± 13 ve 17 olan iki erkek kardeÅŸin bir grup Çinli turisti elle taciz anÄ±, apartmanÄ±n güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Jandarma Suç AraÅŸtÄ±rma Timi (JASAT), iki kardeÅŸi yakalayarak, gözaltÄ±na aldÄ±.
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