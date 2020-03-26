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26.03.2020 - 13:08 | | DHA

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günleri!

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra corona virüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 12'nci günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 12'nci günleri!

Sağlık Bakanlığı'nca corona virüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya’daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Yüksek ateş şikayeti olanlar ise tedbir amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Umreden dönenlerin karantina altında 12'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri de güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Yurtlarda kalan bazı kişiler, kendi aralarında şarkı söyleyip, oynadıkları ve yemek dağıtıldığı anlarda cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekip, paylaştı. 

 

 

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