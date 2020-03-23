23.03.2020 - 12:21 | | DHA
Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü! Böyle görüntülendiler
Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, corona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen 2 bin 200 kişi, karantina altında 9'uncu günlerini geçiriyor.
Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya’daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 9'uncu günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Karantina altındakiler yakınları ile telefondan görüntülü konuşarak hasret gideriyor.
Polis ekipleri ise yurt önünde ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.