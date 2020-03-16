Umreden karantinaya! 14 gün ayrı odalarda tutulacaklar

Suudi Arabistan’dan umreden dönen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınına karşı tedbir amacıyla Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında karantinaya alındı. Medine’den Ankara’ya ve Konya’ya gelen umre yolcuları, sağlık taramasından geçirilerek dezenfekte edilmiş otobüslere bindirilip gözlem altında tutulacakları yurtlara götürüldü. Vatandaşlar ayrı ayrı odalarda 14 gün boyunca gözlem altına alınacak.

Ankara’da üç yurt

Umreden dönen vatandaşlardan bir kısmı dün gece Ankara’ya geldi. Vatandaşlar önce Esenboğa Havalimanı’nda bulunan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi. Ardından dezenfekte edilmiş otobüslere bindirilerek, geniş güvenlik önlemleri kapsamında Ankara’daki üç yurda yerleştirildi. Her otobüse bir ambulansın eşlik ettiği gözlenirken, vatandaşlar, kapasitesi 5392 olan, Ankara Gölbaşı’ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi’nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına yerleştirildi.

Konya’da iki yurt

Umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunanlardan bir kısmı da uçakla Konya Havalimanı’na geldi. Sağlık taramasından geçirilen, çoğu maskeli kişiler, apronda bekletilen yedi belediye otobüsüne alındı. Otobüsler ile polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapıldı. Umreden dönenler, 14 gün karantinada tutulacakları Selçuklu ilçesinde bulunan ve özel olarak hazırlanan Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah KYK yurtlarına götürüldü.

Tarama yapıldı

Yurt bahçesine alınan otobüsler özel kıyafetlerini giyen görevliler tarafından dezenfekte edildi. Otobüsten inen vatandaşlar ise yurda girmeden önce hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Umreden gelen vatandaşları yurt önünde çok sayıda yakını karşıladı. Ayrı ayrı odalara yerleştirilen yolcuların 14 gün boyunca karantina altında olacağı belirtildi.

5 kişi hastaneye sevk edildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gölbaşı’ndaki KYK yurtları girişinde yaptığı açıklamada, Ankara’daki yurtlarda karantinaya alınan kişi sayısının 1800 olduğunu belirterek, “1700 kişiyi daha bekliyoruz. Karantinadaki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz” diye konuştu. Şahin, hastalık belirtisi gösteren beş vatandaşın ise Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Bir basın mensubunun, ‘Burada iki kişi bugün firar etmeye çalıştı. İçeriye geri götürüldüler polis ekipleri tarafından. Oradaki durumları nasıl tam olarak. Tüm ihtiyaçları karşılanmış durumda mı? sorusuna Şahin, “Üç öğün yemeklerini, diğer hijyen malzemelerini, ihtiyaçları olanların elbise ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Burada 14 gün boyunca misafir etmemiz lazım. Bu aynı zamanda devlet kararıdır” dedi.

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada ise uygulamanın, endişe edilecek durum olduğu için değil tamamen tedbir amaçlı hayata geçirildiği belirtildi.

Vaka sayısı 18’e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki toplam koronavirüs hastası sayısının yeni tespit edilen 12 kişiyle 18’e yükseldiğini açıkladı.

Twitter hesabından gece yarısı açıklama yapan Koca, “Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika’dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama... Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, hasta sayısıyla ilgili daha sonra yaptığı açıklamada ise, “Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12’dir. Bunlardan 2’si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18’dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir” bilgisini paylaştı.

‘Kontrol edildiler’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelenlere yönelik tedbirler kapsamında çeşitli açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım” ifadelerine yer verdi. Koca, daha önce umreden yurda giriş yapanlarla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: “Umreden daha önce dönenler tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz.” l ANKARA Milliyet

‘Gerekli koşullar sağlandı’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkezinde, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, “Gerek yurt binalarımız gerek yurtlarımızın müştemilatlarının acil ve doğal afet koşulları için geçici olarak tahsis edilebileceği ve bu noktada imkanlarının olduğunu da gerek Bilim Kurulu’muzla gerek Sağlık Bakanlığı’mızla geçtiğimiz günlerde de konuştuk” bilgisini verdi. Kasapoğlu, “Zaten tatil olması hasebiyle 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gitti. Bir kısmı da gitme aşamasında, mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla bir çalışmayı başlattık” dedi.

Yurtlardaki tüm koşulların en güzel şekilde sağlandığını vurgulayan Kasapoğlu, “Bu çerçevede de nitelikli karantina imkanı olması hasebiyle bu yurtlarımızın her daim milletimizin hizmetinde olduğunu ifade etmek istiyorum. 5 bin 392 vatandaşımız Ankara’da, yaklaşık 4 bin 900 vatandaşımız da Konya’da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda misafir edilebilecek. İnşallah 14 günlük izolasyon süresini de hayırlısıyla atlatacaklar” ifadelerini kullandı.

Burslara devam

Kasapoğlu, “Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek. Yurtlarımızda bu sürede kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk, malum 75 gün izinleri var onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz, ücret ödeyenler bazen soruyorlar, onların da ücretlerini yarından itibaren iade etmeye başlayacağız” diye konuştu.- ANKARA Milliyet

‘Rehavet ve panik yok’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da umreden dönenlerle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı. Kalın, paylaşımında, “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir” dedi.

‘Tedbirlere uymamak kul hakkıdır’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre dönüşü Ankara ve Konya’da yurtlarda gözlem altına alınanlara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, “Bugün (dün) umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da koronavirüsün yayılmasına engel olmak için 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla Türkiye’den umre amaçlı seyahatlere izin verilmediğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. Mezkur tarihten önce umre ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın yurda dönüşlerine yönelik uyarı ve yönlendirmeler yapılmış, talepte bulunanların dönüş tarihleri öne çekilmiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü daha ileriki tarihlerde planlanan vatandaşlarımızın daha fazla kalmasına müsaade edilmeyerek dönüşleri erkene alınmıştır. Umre dönüşü esnasında yolcularımız, doktorlar tarafından kontrolden geçirilmiş, evlerinden 14 gün çıkmamaları hususunda bilgilendirilmiştir.” - ANKARA Milliyet

Boş kaldı

Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ülke genelinde tedbirleri artırdı. Uyarıları dikkate alan vatandaşlar, AVM’ler dahil kalabalık ortamlardan uzak durdu.

Virüs şüphelisi kızını kaçırdı

- Almanya’dan 12 gün önce Türkiye’ye gelen ailenin 5 yaşındaki kızları Ş.F.’de, önceki gece ateş ve boğaz ağrısı şikâyetleri görülmeye başlandı. Hastaneye götürülen Ş.F.’nin, gözetim altında tutulması için Atatürk Devlet Hastanesi’ne gönderilmesine karar verildi. Ancak bunu öğrenen Ü.F., kızını alarak hastaneden kaçırdı. Polis ekiplerince bulunan Ş.F., Düzce Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı. Ü.F. ise serbest bırakıldı. Düzce Valiliği, Ş.F.’nin yapılan test sonuçları negatif çıktığını açıkladı.

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de 30 Mart’a kadar kapalı kalacak.