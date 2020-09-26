Ekim ayı yaklaşıyor... Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK üniversitelerin açılış tarihi için ekim ayını işaret etmişti. Ekim ayına yaklaşık bir hafta kala Üniveristeler ne zaman açılacak? soruları güçleniyor. Yüz yüze eğitim olup olmayacağı merak ediliyor ve her gün bilgi edinilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından YÖK'e verilen tavsiyeyi birçok okul uygulamaya başladı. 127 devlet üniversitesinden 122'si uzaktan eğitim kararı alırken 5 devlet üniversitesi ise henüz konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Peki hangi üniversiteler henüz uzaktan eğitim duyurusu yapmadı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlığın cevabı yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesininönerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."

YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİNİ DUYURMUŞTU

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu.

HANGİ ÜNİVERSİTELER UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ?

Yeni eğitim-öğretim dönemi için henüz bir açıklama yapmayan devlet üniversiteleri şöyle: Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Diğer üniversiteler ilk dönemin uzaktan eğitim olarak devam edeceğini açıkladı. Kendi üniversitenizin resmi internet sitesi üzerinden resmi duyuruya erişebilirsiniz.