Üniversite gençlerden anlamlı mesaj! ‘Evde Kal'

Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, farklı bir etkinliğe imza attı.

Corona virüse karşı önlemlerin arttığı dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, verdikleri sosyal mesajlarla korona virüsüne karşı vatandaşlara videolu ‘evde kalın’ mesajı yayınladı.