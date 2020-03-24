24.03.2020 - 17:48 | | İHA
Üniversite gençlerden anlamlı mesaj! ‘Evde Kal'
Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, işitme engelliler için video çekerek ‘Evde Kal’ mesajı verdi.
Çin’in Wuhan kentinden tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen corona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu Üniversitesinde okuyan öğrenciler, farklı bir etkinliğe imza attı.
Corona virüse karşı önlemlerin arttığı dönemde özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmaları yasaklandı. Bu kapsamda Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, verdikleri sosyal mesajlarla korona virüsüne karşı vatandaşlara videolu ‘evde kalın’ mesajı yayınladı.
Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.