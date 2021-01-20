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20.01.2021 - 07:00 |

Üniversite hastanelerinde çalışanlara ek ödeme

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde görevli personelin ardından üniversite hastanelerinde görev yapan personele de ek ödeme geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Üniversite hastanelerinde çalışanlara ek ödeme

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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