Üniversite kampüsünde bulunan cesedin kimliÄŸi belli oldu!
Konyaâ€™da, SelÃ§uk Ãœniversitesiâ€™nin kampÃ¼sÃ¼ndeki ormanlÄ±k alanda bulunan cesedin Karamanâ€™da 28 gÃ¼ndÃ¼r kayÄ±p olarak aranan Abidin Ã–ztÃ¼rkâ€™e (55) ait olduÄŸu belirlendi. Bir hafta Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ olabileceÄŸi ihtimali Ã¼zerinde durulan, vÃ¼cudunda yara ve darp izine rastlanÄ±lmayan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, kesin Ã¶lÃ¼m nedeni otopsi sonucu belirlenecek.Â
Olay, dÃ¼n saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez SelÃ§uklu ilÃ§esi Akademi Mahallesiâ€™nde bulunan SelÃ§uk Ãœniversitesi Alaeddin Keykubat KampÃ¼sÃ¼â€™nde bulunan yÃ¼zme havuzu arkasÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda meydana geldi. Alana kamp yapmaya gelen 2 genÃ§, aÄŸaÃ§larÄ±n arasÄ±nda yÃ¼zÃ¼stÃ¼ hareketsiz yatan kiÅŸi olduÄŸunu fark edince arkadaÅŸlarÄ± Mustafa Toprakkale'yi aradÄ±. Belirtilen adrese gelen Toprakkale de polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, yerde yatan kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi.
ANNESÄ° KAYIP BAÅžVURUSUNDA BULUNMUÅž
Otopsi iÃ§i Konya Åžehir Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±lan cesedin Karaman'da 26 KasÄ±mâ€™da annesinin polis merkezine giderek, kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunduÄŸu Abidin Ã–ztÃ¼rk olduÄŸu belirlendi. Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n kasÄ±m ayÄ± sonlarÄ±nda Ã¼niversite yakÄ±nlarÄ±nda, yol kenarÄ±nda Ã§evredekiler tarafÄ±ndan baygÄ±n halde bulunmasÄ± Ã¼zerine ambulansla aynÄ± kampÃ¼s iÃ§indeki SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Acil Servisi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, yapÄ±lan tedavisinin ardÄ±ndan da taburcu edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 1 hafta Ã¶nce Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerinde durulan, vÃ¼cudunda yara ve darp izine rastlanÄ±lmayan Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n, kesin Ã¶lÃ¼m nedeni otopsi sonucu belirlenecek.Â
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