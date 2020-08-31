Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? e - Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır?

2020 - 2021 Eğitim yılında üniversiteye gidecek öğrenciler belirlendi. Yeni kayıt yaptıracak olan öğrenciler, kayıt tarihlerini ve kayıt işlemlerinin detaylarını araştırıyor. 29 ağustos'ta başlayan elektronik kayıtlar ne zaman bitiyor, Bugün başlayan kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte üniversite kayıt tarihleri 2020...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alınmıştır.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 6 Eylül saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ



KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER



a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi



b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)



c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf



d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge



e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri



YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir