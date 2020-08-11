Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Ağustos'ta tercih işlemleri başladı. Tercihler 14 Ağustos saat 23.59'a kadar devam edecek. Peki, üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih işlemlerinde sona yaklaşılırken üniversite kayıt tarihleri de merak ediliyor. Üniversite kayıtlarına yönelik tarih açıklaması henüz yapılmadı. 2019 yılındaki kayıt tarihlerine baktığımız zaman Ağustos ayının sonlarındaydı. Bu sene de üniversite kayıtlarının Ağustos'un 15'inden sonra başlaması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. ÖSYM'den tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili kesin bir gün gelmedi. Önceki yıllara baktığımız zaman Eylül ayının ilk günlerinde üniversite kayıtları yapıldığı için YKS tercih sonuçlarının Ağustos sonunda açıklanması bekleniyor.

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üerinden yapılacaktır. ÖSYM, tercih yapacak adayları YKS tercih kılavuzunu incelemeleri konusunda uyardı.

Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri üniversite bölümlerini saptayarak bu programların kodları ve adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

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HANGİ PUANLA HANGİ PROGRAMLAR TERCİH EDEBİLİR?

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilri.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020 AYT/YDS'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar tercih edebilir.

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