Üniversite tercihleri hangi tarihte alınacak? YKS tercihlerinin alınacağı tarihi Halis Aygün duyurdu!
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerin alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya başladı. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen adaylar YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü tercihlerin alınacağı tarihe çevirdi. Peki Üniversite tercihleri ne zaman alınacak? İşte Halis Aygün tarafından duyurulan o tarihler...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce adayı merak etttiği tercihlerin alınacağı tarihleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamıştı. YKS sınavından alınan puan ve sıralamaya göre yapılacak olan tercih işlemlerinde adayın aldığı puan Üniversite taban puanları ve sıralaması ile karşılaştırıldaktan sonra tercih listesine eklenecek veya eklenmeyecek. Adaylar tercihler sırasından en fazla istedikleri Üniversiteyi ilk sıralara yazacak. Peki YKS tercihleri ne zaman alınacak?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?
YKS tercihleri ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak.