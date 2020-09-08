MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversiteler açılacak mı? Güz döneminde uzaktan eğitim mi uygulanacak?
ABONE OL
08.09.2020 - 10:10 |

Üniversiteler açılacak mı? Güz döneminde uzaktan eğitim mi uygulanacak?

Üniversiteler açılacak mı sorusu binlerce öğrenci ve ailesi tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından yapılan açıklamada Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih olarak 1 Ekim sonrası işaret edilirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yapılan son toplantının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminin uzaktan eğitim ile yapılması tavsiyesi gelmişti. Peki Üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? Güz döneminde uzaktan eğitim mi uygulanacak?

Üniversiteler açılacak mı sorusu son günlerde adaylar tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir Yükseköğretim Kurumu'na yerleşmeyi başaran adaylar sabırsızlıkla yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi bekliyor. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin daha önce Yükseköğretim Kurulu başkanı Yekta Saraç tarafından 1 Ekim sonrası işaret edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından Üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminin uzaktan eğitim ile yapılması tavsiyesinde bulunuldu. Bu açıklamanın ardından gözler yeniden YÖK'e çevrildi. Peki Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile yola devam edilmesi tavsiyesinde bulunulmasının ardından 2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk döneminde Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edilmesi bekleniyor. Bulundukları şehirlerden farklı şehirlere eğitim almaya gidecek olan öğrencilerin hareketliliği salgının seyrini olumsuz olarak değiştirebilme ihtimaline karşılık uzaktan eğitim tavsiyesi Bilim Kurulu tarafından ifade edildi. YÖK tarafından ilerleyen günlerde yapılacak olan açıklama ile uzaktan eğitimin 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde geçerli olması bekleniyor.

    İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ soruşturması: 30'u kaymakam 40 kişiGelen bir son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve MİT'in ortak soruşturmaları sonrasında mülki idare amirliklerinde görevli 30'u kaymakam 40 kişiye görevden el çektirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi tutuklandı

    Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 17 kişi tutuklandı

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

    D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

    Sıradaki Haber