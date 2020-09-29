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29.09.2020 - 00:17 |

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Son dakika YÖK'ten yeni açıklama..

Ekim ayı yaklaşırken gözler üniversitelerin açılış tarihi için gözler YÖK'e çevrilmişti. Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? soruları artarken YÖK'ten yeni bir açıklama geldi.

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? Son dakika YÖK'ten yeni açıklama..

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak? gitgide sıklaşıyor. Ekim ayı yaklaşırken sorular art arda gelirken YÖK'ten yazılı bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, “'Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir” denildi.

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