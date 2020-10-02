Üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak? (2020-2021)

Son zamanlarda gündemden düşmeyen üniversitlerin açılış tarihi merakla araştırılıyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim için sabırsızlanan öğrenciler, bu yıl üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz tarihlerde Bakanlık'tan YÖK'e üniversitelerin eğitimi hakkında tavsiye gelmişti. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

ağlık Bakanlığı tarafından alınan tavsiye kararının ardından YÖK 81 ilde yer alan Üniversitelere gönderdiği tavsiye kararında zorunlu haller dışında eğitim ve öğretime uzaktan devam edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun üzerine birçok Üniversite güz döneminde Uzaktan eğitim ağırlıklı olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Üniversitelerin Bahar döneminde koronavirüs vaka sayılarının durumuna göre yapılacak olan son değerlendirmelerin ardından açılması bekleniyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTE AÇIKLAMASI

Corona virüsünde vaka sayıları artarken YÖK'ten üniversitelerin açılmasıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Sosyal medyada; ‘Yüksek Ögretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıkladı: Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler.' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır.

*Sağlık bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.

UZAKTAN EĞİTİM VERECEK ÜNİVERSİTELER

– Marmara Üniversitesi

– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

– Akdeniz Üniversitesi

– Balıkesir Üniversitesi

– Batman Üniversitesi

– İstanbul Üniversitesi

– Sakarya Üniversitesi

– Orta Doğu Teknik Üniversitesi

– Mimar Sinan Üniversitesi

– Ankara Üniversitesi

– Selçuk Üniversitesi

– Necmettin Erbakan Üniversitesi

– Konya Teknik Üniversitesi

– İskenderun Teknik Üniversitesi

– Bursa Uludağ Üniversitesi

– Yıldız Teknik Üniversitesi

- Özyeğin Üniversitesi

- İstanbul Aydın Üniversitesi -Hibrit Eğitim