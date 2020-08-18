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18.08.2020 - 12:47 |

Üniversiteler açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

2020-2021 Eğitim yılı hakkında meraklı arayış sürüyor. İlkokul, ortaokul, lise dönemlerinin açılış tarihi MEB tarafından belirlendikten sonra üniversite öğrencileri de üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda meraklandı. Peki bu yıl üniversiteler açılacak mı? 2020 yılında üniversiteler ne zaman açılacak? İşte YÖK tarafından verilen o önemli tarih...

Üniversiteler açılacak mı, Üniversiteler ne zaman açılacak 2020?

Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye yeni başlayacak olan öğrencilerin sabırsızlıkla araştırdığı üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorusu yoğun ilgi görüyor. YÖK yeni eğitim dönemine ait takvimin ne zaman başlayacağını duyurdu. Dünya çapında ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüsün gdişatına göre belirlenen eğitim - öğretim takvimlerinin son güncel hali haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak. Fakat koronavirüs verilerine göre değişkenlik gösterebilecek olan üniversitelerin eğitimi, vaka sayısına göre uzakten veya yüz yüze olarak uygulanacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün itibariyle; üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Bunun yanı sıra 'kampüslerdeki öğrencilerin seyreltilmesi, hareketliliğin azaltılması' da önemli olup bunun için üniversitelerimize karar alma süreçlerinde geniş imkan tanınmıştır. Böylece üniversitelerimizin fakülte ve program bazında farklı uygulamalar yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. "

 

 

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