2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüs eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini de uzaktan eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Son zamanlarda en çok ilgi gören sorular arasında Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? soruları yer alıyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU? ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE AÇILACAK?

YÖK geçtiğimiz hafta üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim şekline karşı anket hazırladı ve üniversite öğrencileri, akademisyenlere sundu. YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılacağı bildirildi. YÖK anket sonuçlarına göre üniversitelerin 2. dönem eğitim şekli belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.