Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır?
Son zamanlarda gündemden düşmeyen üniversitelerin eğitim şekli günden güne hem tartışma konusu oluyor hem de merak konusu oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini online olarak sürdüren üniversitelere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ndan anket hazırlandı. Bu ankete hem üniversite öğrencileri hem de öğretim görevlileri katılım sağladı. 2020-2021 Eğitim yılının ikinci dönemini şekillendirecek olan anket tamamlandı. Peki Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? İşte üniversitelerin eğitim şekliyle alakalı son dakika haberleri...
2020 Yılının Mart ayından bugüne dek salgını devam eden koronavirüs eğitim hayatını etkilemeye devam ediyor. 2020-2021 Eğitim yılının ilk dönemini de uzaktan eğitim olarak tamamlayan üniversite öğrencileri, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Son zamanlarda en çok ilgi gören sorular arasında Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler açılacak mı, yüz yüze ne zaman açılır? soruları yer alıyor.
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU? ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN YÜZ YÜZE AÇILACAK?
YÖK geçtiğimiz hafta üniversitelerin uzaktan eğitim, yüz yüze eğitim şekline karşı anket hazırladı ve üniversite öğrencileri, akademisyenlere sundu. YÖK anketine gönüllülük esasında katılan 1.255.000 öğrenci ile 29.000 öğretim elemanı katılım sağladı. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyu ile bu hafta içerisinde paylaşılacağı bildirildi. YÖK anket sonuçlarına göre üniversitelerin 2. dönem eğitim şekli belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.