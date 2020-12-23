Üniversiteler açılıyor mu? Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman geçiyor? İşte, YÖK açıklaması...

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim kurumları uzaktan eğitim olarak derslerini yapmaya başladı. MEB, EBA TV üzerinden dersleri sürdürüyor. Birçok üniversite de online olarak eğitim yapıyor. YÖK üniversitelerin açılacağı, yüz yüze eğitime geçeceği tarihe ilişkin için açıklamada bulundu. İşte, okulların açılacağı tarih...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖK, üniversitelerin sağlıklı şekilde okullarda yüz yüze eğitime geçmesi için Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, ''Bu bağlamda sağlık çalışanları kapsamında, üniversitelerimizin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için 'yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin' de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır."

Önerilerin Sağlık Bakanlığınca kabulü halinde kademelendirme çalışmaları için YÖK'ün çalışmalara başlayacağını belirtti.

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

YÖK, üniversitelerin açılması durumunda her türlü senaryoya sınıfları hazırlamış durumda. Okullardaki tedbirlere yönelik yayımlanan “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzunda'' yer alan bilgilere göre ortak kullanım alanlarından olan kampüs, derslik, kütüphane, laboratuvar, spor salonu, yemekhanelerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğine yer verildi.

Öte yandan sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde derslikler düzenlenecek. Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak en az 1 metre mesafede olacak. Derslik girişlerinde o dersliğin alabileceği öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyaller yer alacak. Derslerin içeriğine göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi fiziksel temasın olabileceği durumlarda sosyal mesafe 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanacak.